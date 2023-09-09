Российский военный описал обстановку на основных направлениях в зоне СВО

Цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня — это выход к Крыму, убежден военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он описал обстановку в самых напряженных районах в зоне специальной военной операции (СВО).

«Сегодня бои идут за господствующие высоты. Одно из основных направлений — это ореховское. Там идут сражения в районе сел Работино и Вербовое», — рассказал он.

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Специалист отметил, что село Работино находится в серой зоне. Поэтому туда периодически могут заходить украинские войска, которые российская армия накрывает с помощью артиллерии. Бои за Вербовое же идут достаточно тяжелые, добавил он.

Цель противника на этом направлении — двигаться к Токмаку с тем расчетом, чтобы дальше иметь возможность выхода на Крым

«Еще одно направление — это времьевское. Был такой Времьевский выступ, который противник сумел одолеть и теперь пытается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики пробиться к Мариуполю. Здесь ситуация уже несколько менее стабильная. Несмотря на атаки украинских войск, мы их успешно отбиваем. Хотя бои очень тяжелые», — сообщил Кнутов.

Также важным военный эксперт назвал артемовское направление.

«Там противник предпринимал попытки продвинуться вперед. Атаки были отбиты. Наши войска даже нанесли некоторое поражение врагу, и в результате он сейчас проводит перегруппировку. Но в основном наша тактика активной обороны дает хорошие результаты. Есть небольшое продвижение в Авдеевке. Хотя говорить о тактическом успехе преждевременно», — заявил он.

Наиболее лучших результатов мы добились на купянском направлении. Хотя сейчас наше продвижение замедлилось после того, как ВСУ перебросили на этот участок фронта дополнительные резервы Юрий Кнутов

По словам полковника в отставке, у России есть шансы дойти непосредственно до Купянска. Он отметил, что российскую армию отделяют от города примерно пять километров.

«Особенность Купянска состоит в том, что он чем-то напоминает Артемовск. Город находится в низине, а на севере и юге есть высоты. Если их взять, то фактически можно контролировать весь город», — объяснил он.

В случае успешного продвижения российских войск на купянском направлении, по словам Кнутова, дальше появляется перспектива движения в сторону Харькова. А при грамотно выстроенном наступлении есть шансы пройти этот путь достаточно быстро, заключил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российская армия отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.