В Запорожье объяснили взрывы у ЗАЭС

Взрывы, которые услышали эксперты МАГАТЭ в отдалении от Запорожской АЭС, были вызваны обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины . Об этом завил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией » Владимир Рогов , пишет РИА Новости.

По его словам, главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который заявил, что представители миссии слышали свыше 20 взрывов, следовало бы спросить у своих экспертов, кто стоит за взрывами.