В Иране рассказали о разработке нового поколения гиперзвуковых ракет
Иранские специалисты будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые устройства, рассказал замкомандующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан. Об этом пишет Tasnim.
Нилфорушан пояснил, что дальность предыдущего поколения ракет была ограничена до 2000 км в соответствии с приказом лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.
Вместе с тем, уточнил офицер, иранские ученые в состоянии увеличить радиус действия гиперзвуковых ракет.
По его словам, в настоящее время специалисты сосредоточили усилия на повышении качества изделий, улучшении их возможностей.
Системы противоракетной обороны потенциальных противников не смогут отразить удар таких ракет, констатировал Нилфорушан.