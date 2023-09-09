В Иране рассказали о разработке нового поколения гиперзвуковых ракет

Иранские специалисты будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые устройства, рассказал замкомандующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан. Об этом пишет Tasnim.

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Нилфорушан пояснил, что дальность предыдущего поколения ракет была ограничена до 2000 км в соответствии с приказом лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Вместе с тем, уточнил офицер, иранские ученые в состоянии увеличить радиус действия гиперзвуковых ракет.

По его словам, в настоящее время специалисты сосредоточили усилия на повышении качества изделий, улучшении их возможностей.