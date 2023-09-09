$97.92-0.27104.89-0.39

В Иране рассказали о разработке нового поколения гиперзвуковых ракет

Иранские специалисты будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые устройства, рассказал замкомандующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан. Об этом пишет Tasnim.

В Иране рассказали о разработке нового поколения гиперзвуковых ракет
© english.alahednews.com.lb

Нилфорушан пояснил, что дальность предыдущего поколения ракет была ограничена до 2000 км в соответствии с приказом лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Вместе с тем, уточнил офицер, иранские ученые в состоянии увеличить радиус действия гиперзвуковых ракет.

Самое мощное оружие Ирана продолжает совершенствоваться

По его словам, в настоящее время специалисты сосредоточили усилия на повышении качества изделий, улучшении их возможностей.

Системы противоракетной обороны потенциальных противников не смогут отразить удар таких ракет, констатировал Нилфорушан.

4
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости