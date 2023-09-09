В России создали БПЛА, летающий на высоте 5 км на протяжении 10 часов

"У нас есть предприятие, которое специализируется на беспилотных летательных аппаратах и больших квадрокоптерах. Они создали модель БПЛА, который может летать на высоте 5 км, 10 часов находиться в воздухе и вести наблюдения. В том числе для целей военно-промешенного комплекса", - сказал он.