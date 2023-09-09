В России создали БПЛА, летающий на высоте 5 км на протяжении 10 часов

В Смоленской области создали беспилотник, летающий на высоте 5 км на протяжении 10 часов
В Смоленской области создали модель беспилотного летающего аппарата, способного подниматься на высоту до 5 км и находиться в воздухе до 10 часов. Об этом сообщил врио главы Смоленской области Василий Анохин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию региона.
"У нас есть предприятие, которое специализируется на беспилотных летательных аппаратах и больших квадрокоптерах. Они создали модель БПЛА, который может летать на высоте 5 км, 10 часов находиться в воздухе и вести наблюдения. В том числе для целей военно-промешенного комплекса", - сказал он.
По его словам, также одно из предприятий региона участвует в изготовлении компонентов для БПЛА, а также средств борьбы с ними, аналогов которым нет в России.
"Поэтому есть основания сделать инженерную школу по программированию БПЛА именно у нас в Смоленске", - добавил Анохин.