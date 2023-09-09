В МО РФ сообщили о нанесении шести ударов, в том числе по базам подготовки ВСУ

"В период со 2 по 9 сентября Вооруженными cилами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого "Русского добровольческого корпуса", - сказали в военном ведомстве.