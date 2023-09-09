Три катера ВСУ уничтожены при попытке атаковать Крымский мост
Три украинских катера-беспилотника пытались атаковать Крымский мост, но были уничтожены кораблями ВМФ России. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке боевых действий от 9 сентября.
«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», - сказано в сообщении.
Также в сообщении военных отмечается, что четыре быстроходных катера с десантом ВСУ были обнаружены в акватории Черного моря, западнее Крыма.
Они были уничтожены самолётами российской морской авиации. Было ликвидировано до 50-ти украинских военнослужащих.
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