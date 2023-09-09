Три катера ВСУ уничтожены при попытке  атаковать Крымский мост

Три украинских катера-беспилотника пытались атаковать Крымский мост, но были уничтожены кораблями ВМФ России. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке боевых действий от 9 сентября.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», - сказано в сообщении.

Также в сообщении военных отмечается, что четыре быстроходных катера с десантом ВСУ были обнаружены в акватории Черного моря, западнее Крыма.