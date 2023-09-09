Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США лгут о прогрессе контрнаступления ВСУ

«Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на прогресс, не совершенный Украиной, и на тот факт, что Россия продвигается на восток», — сказал Джонсон, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена после его визита в Киев и встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, который заявил о «реальном прогрессе» в контрнаступлении украинской армии.