СМИ: Дания для обучения танкистов ВСУ взяла машины из музеев
Три датских музея передали шесть танков Leopard 1А5 для обучения украинских экипажей, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу ВС Дании.
В пресс-службе пояснили, что исправные машины были переданы с тем, «чтобы обучение украинцев могло начаться немедленно».
Датские военные пояснили, что танки этого типа были выведены из эксплуатации в 2005 году. На складах находятся порядка 100 единиц, но они находятся в существенно худшем состоянии, чем музейные экспонаты.
Обучение танкистов будет проходить на полигоне Клиец, расположенном к западу от Берлина. На курсы отводится шесть недель.
Значительная часть инструкторов - гражданские лица в возрасте 50-60 лет. Они проходили обучение на танках в 80-90-е годы XX века и были привлечены для работы с украинцами.
Напомним, что выпуск танков Leopard 1 начался в ФРГ в 1960-х годах. Большинство стран, в которые они поставлялись, сняли эти машины с вооружения в начале этого века.
Ранее немецкий военный эксперт Ральф Тиле сообщил, что танки, входящие в пакеты военной помощи со стороны Запада, представляют собой «старый металлолом».