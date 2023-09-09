Дания для обучения танкистов ВСУ взяла машины из музеев

Три датских музея передали шесть танков Leopard 1А5 для обучения украинских экипажей, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу ВС Дании.

В пресс-службе пояснили, что исправные машины были переданы с тем, «чтобы обучение украинцев могло начаться немедленно».

Датские военные пояснили, что танки этого типа были выведены из эксплуатации в 2005 году. На складах находятся порядка 100 единиц, но они находятся в существенно худшем состоянии, чем музейные экспонаты.

Обучение танкистов будет проходить на полигоне Клиец, расположенном к западу от Берлина. На курсы отводится шесть недель.

Значительная часть инструкторов - гражданские лица в возрасте 50-60 лет. Они проходили обучение на танках в 80-90-е годы XX века и были привлечены для работы с украинцами.

Напомним, что выпуск танков Leopard 1 начался в ФРГ в 1960-х годах. Большинство стран, в которые они поставлялись, сняли эти машины с вооружения в начале этого века.