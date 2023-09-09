Полковник назвал самый мощный российский танк в зоне СВО

«Для многих наших танков есть снаряды с обедненным ураном, который мы не хотим применять по экологическим и гуманитарным соображениям. Если противник все-таки решится на массовое применение этих снарядов, то нам не останется ничего, кроме как отвечать. Т-90 "Прорыв", если таким снарядом ответит, то те же Abrams и Challenger превратятся в груду металла», — добавил специалист.