Варшаве есть смысл вынести урок из того, что Киев оказался в ловушке, попав в зависимость от частной компании, сообщил Onet польский полковник Петр Левандовский.

Так он прокомментировал сообщения о том, что американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал атаку украинской армии на Крым, отказавшись включать спутниковую систему Starlink. Он назвал «чушью» советы тех, кто говорит, что Польше необходимо поучиться у украинской армии тому, как вести войну. Левандовский указал, что вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию.

Полковник отметил, что Маск, принимая решение о работе системы, действовал по своему усмотрению. Пори этом если бы у Киева был свой собственный Starlink, такого бы никогда не произошло.