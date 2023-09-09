Польский полковник сообщил о ловушке, в которой оказались ВСУ
Варшаве есть смысл вынести урок из того, что Киев оказался в ловушке, попав в зависимость от частной компании, сообщил Onet польский полковник Петр Левандовский.
Так он прокомментировал сообщения о том, что американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал атаку украинской армии на Крым, отказавшись включать спутниковую систему Starlink. Он назвал «чушью» советы тех, кто говорит, что Польше необходимо поучиться у украинской армии тому, как вести войну. Левандовский указал, что вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию.
Полковник отметил, что Маск, принимая решение о работе системы, действовал по своему усмотрению. Пори этом если бы у Киева был свой собственный Starlink, такого бы никогда не произошло.
Ранее CNN сообщил, что Маск ограничил работу спутникового интернета вблизи Крыма, сорвав атаку Украины на ВМФ России. Бизнесмен боялся, что на это Москва якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал планы украинских властей. По его словам, система не была активирована, но ее просили включить.