Российский боец рассказал об ежедневном отражении контратак под Соледаром

Российские артиллеристы ежедневно отбивают контратаки противника под Соледаром в ДНР на артемовском участке фронта, сообщает РИА Новости.

По словам командира подразделения, велась работа по взводно-опорному пункту, из реактивной системы залпового огня «Град» бойцы отработали с пристрелкой - стрельба на поражение по опорному пункту украинской армии.

Отмечается, что на данном направлении обстановка напряженная, противник ежедневно пытается контрнаступать, однако артиллерия российской бригады успешно отбивает эти атаки. Пристрелка ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Каждый день поступает по несколько огневых задач.