$97.92-0.27104.89-0.39

Трамп заявил, что власти США пытаются перевести танки на электрическую тягу

Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы перевести свои танки на электрическую тягу. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе выступления в штате Южная Дакота, передает ТАСС.

Трамп заявил, что США хотят перевести танки на электрическую тягу
© Газета.Ru

«Мы превратились в страну, которая хочет перевести танки нашей великой армии на электрическую тягу, несмотря на то, что те не смогут проехать сколь-либо далеко», — сказал Трамп.

Власти США готовы пожертвовать 10% эффективности истребителей ради уменьшения их влияния на окружающую среду, утверждает он.

Политик также раскритиковал желание властей страны пересадить всех на электромобили. По его словам, у них малый запас хода, высокая стоимость, а батареи и вовсе производятся в Китае, в то время как в США «есть бесконечные запасы топлива».

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости