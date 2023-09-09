На Западе усомнились в достижении целей Украины

Цели Украины и ее союзников по украинскому конфликту больше не совпадают, западные страны начали сомневаться в том, что Киев осуществит задуманное. Такое мнение высказал вице-маршал Военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News.

Белл отметил, что Запад давно видел в России угрозу своим интересам, Москва же в свою очередь после развала Советского союза стремилась сделать из страны мировую державу.

По мнению эксперта, украинский конфликт ослабил позиции России, она перестала представлять угрозу для Европы. Таким образом, коллективный Запад достиг своей цели в украинском конфликте, теперь западным странам необходимо заняться внутренними проблемами, но Украина по-прежнему хочет вытеснить российские силы.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», — заявил Белл.

Вице-маршал добавил, что союзники обязуются оказывать поддержку контрнаступлению Киева, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели украинских властей в конфликте с Россией, будет возрастать.