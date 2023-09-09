Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов .

Уточняется, что две атаки отразили в районе Новодонецкого и одну в районе Пречистовки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили буксируемую гаубицу М777 производства США, а также минометные расчеты в районах Угледара, Макаровки и Новомихайловки.