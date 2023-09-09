Мобилизация: последние новости на сегодня 9 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Калининградские таможенники отправили гуманитарную помощь в зону СВО

В Калининградской области сотрудники региональной таможни собрали снаряжение и технику для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает издание kaskad.

Они закупили десятки мультитулов, тактических фонарей, зарядные устройства и рюкзаки. Весь груз был доставлен с помощью мотоклуба «Ночные волки».

Командиры отрядов поблагодарили таможенников в видеообращении. Они назвали отправленный груз очень нужным.

Шойгу вручил военнослужащим звезды Героев России за подвиги в зоне СВО

Они проявили мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Руководитель военного ведомства поздравил военнослужащих с получением высоких наград. По словам министра, данные медали являются высочайшей оценкой ратного труда.

Шойгу выразил уверенность в том, что они и дальше будут служить стране, пожелав бойцам здоровья.

Дети участников СВО посетили экскурсию в селе Хрящевка

Для семей участников специальной военной операции продолжают организовывать культурный досуг, сообщает sovainfo.ru.

На этот раз дети военнослужащих побывали на экскурсии в селе Хрящевка в Самарской области. 87 детей на автобусах отправились в путешествие по достопримечательностям. Они посетили местный дом культуры «Современник» и экспозицию «Ставропольский район. От истоков до наших дней».