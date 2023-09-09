Спецоперация на Украине 9 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 сентября 2023 года.

Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ с тыла

Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин сообщил подробности подвига, сообщает «Газета.ру».

Его бригада выполнила скрытый маневр и прорвала оборону украинской армии с тыла. Бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения Вооруженных сил Украины, скрытно осуществила маневр, штурмом прорвала оборону противника с тыла, тем самым создав условия для окружения и разгрома украинских солдат.

В результате украинские военные отошли с занимаемых рубежей с большими потерями.

Минобороны РФ сообщило об успехах российских бойцов под Херсоном

За сутки боев под Херсоном российским войскам удалось ликвидировать гаубицу «Мста-Б» и три автомобиля Украины, сообщает «Газета.ру».

Как заявили в Минобороны России, потери противника за сутки боев под Херсоном составили 25 человек. До этого в Херсонской области сбили два беспилотных летательных аппарата, которые хотели атаковать избирательный участок.

29 августа военные России ликвидировали в Херсонской области установку РСЗО «Град».

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 141 снаряд

За минувшие сутки Киев выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 141 снаряд, сообщает RT.

В результате обстрелов в Кировском районе Донецка погибла женщина. Еще семь человек получили различные ранения.