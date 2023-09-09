Военные группировки войск «Восток» уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Никольского. Также были уничтожены склады с боеприпасами противниками на южнодонецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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«Уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе севернее Никольского. Огнем артиллерии уничтожены склады с боеприпасами в районе Константиновки, севернее Владимировки и в районе Углесборочной», — уточнил он.

Кроме того, как отметил Чехов, российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Водяном, места скопления живой силы украинской армии в районах Урожайного и Новодонецкого.

Ранее сообщалось, что на южнодонецком направлении российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Шайтанка под населенным пунктом Новодонецкий в ДНР. По словам Олега Чехова, группа противника была уничтожена.