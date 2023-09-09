Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев

Британские власти ведут обучение 30-40% «добровольцев» из Украины, сообщил Forces.net начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс.

По его словам, Лондон вносит большой вклад в обучение украинцев. При этом с командующими бывшей советской республики поддерживается постоянный диалог.

Также глава британской армии заявил, что почувствовал «эмоциональный рывок», увидев кадры горящего на Украине уничтоженного британского танка «Челленджер-2» - первого потерянного в результате боевых действий. 62,5-тонный танк, один из четырнадцати, переданных Киеву Великобританией, на этой неделе подорвался на мине, а затем был поражен российским дроном-смертником. Отмечается, что солдаты испытывают «глубокую привязанность» к машинам и оборудованию, которым они управляют.

По данным издания, Великобритания является вторым по величине донором военной помощи Украине после США, и Лондон обещал в 2023 году превысить сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, потраченную в прошлом году.