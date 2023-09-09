Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев
Британские власти ведут обучение 30-40% «добровольцев» из Украины, сообщил Forces.net начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс.
По его словам, Лондон вносит большой вклад в обучение украинцев. При этом с командующими бывшей советской республики поддерживается постоянный диалог.
Также глава британской армии заявил, что почувствовал «эмоциональный рывок», увидев кадры горящего на Украине уничтоженного британского танка «Челленджер-2» - первого потерянного в результате боевых действий. 62,5-тонный танк, один из четырнадцати, переданных Киеву Великобританией, на этой неделе подорвался на мине, а затем был поражен российским дроном-смертником. Отмечается, что солдаты испытывают «глубокую привязанность» к машинам и оборудованию, которым они управляют.
По данным издания, Великобритания является вторым по величине донором военной помощи Украине после США, и Лондон обещал в 2023 году превысить сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, потраченную в прошлом году.
Войска британской армии сыграли ключевую роль в многонациональной программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Ожидается, что только в этом году обучение пройдут 20 тысяч человек. Генерал заявил, что украинские командиры говорят, что лучше всего обучены солдаты, которых обучают британские войска, и что, по данным разведки, российские войска знают, когда они сталкиваются с солдатами, обученными в Великобритании.