В КНДР показали замаскированную военную технику

В ходе парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР были показаны мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики с цементом, сообщает агентство "Рёнхап", ссылаясь на запись торжественного марша.

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Отмечается, что ведущую роль в параде играла не регулярная армия, а бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО). Это повлияло на специфику участвовавшей техники - демонстрировалась адаптированная под военные цели техника, изначально предназначенная для экономических и производственных нужд.

Например, были показаны мобильные установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированные под грузовики, перевозящие цемент. Некоторые установки были встроены в грузовики с надписью "Родниковая вода горы Рёнаксан".