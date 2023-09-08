В Генштабе Британии отреагировали на уничтожение Challenger 2 на СВО
Начальник британского генштаба Патрик Сандерс рассказал о своей реакции на уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО. Об этом сообщает Forces.net.
По словам Сандерса, кадры с уничтожением Challenger 2 вызвали у него сильные эмоции.
«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – рассказал он.
Начальник генштаба также пояснил, что военные Великобритании всегда сильно привязываются к своей технике.
Помимо этого Сандерс также отметил, что Великобритания гордится своими танками, которые, по его словам, можно считать одними из лучших в мире.
«Мы уже видели первые Challenger в действии, и Challenger во многих отношениях является одним из самых совершенных танков в мире. Он, безусловно, лучше всего защищен, и вы видели это, когда первый Challenger погиб в бою – весь экипаж вышел (живым – прим. ред.)», – добавил глава генштаба.
Напомним, что 6 сентября в социальных сетях появились кадры с моментом уничтожения Challenger 2 в зоне СВО.