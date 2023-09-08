В Генштабе Британии отреагировали на уничтожение Challenger 2 на СВО

«Мы уже видели первые Challenger в действии, и Challenger во многих отношениях является одним из самых совершенных танков в мире. Он, безусловно, лучше всего защищен, и вы видели это, когда первый Challenger погиб в бою – весь экипаж вышел (живым – прим. ред.)», – добавил глава генштаба.