Экс-разведчик США рассказал, что случилось с ЗРК Patriot на Украине
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot «не работают» на Украине, так как у ВСУ недостаточно опыта для их эксплуатации. Об этом он рассказал на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.
«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать – отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», – рассказал он.
При этом Риттер считает, что украинские операторы Patriot не обладают достаточным опытом и прошли только базовое обучение. По его словам, из-за этого системы Patriot на Украине часто стоят на автоматическом управлении, которое осуществляется благодаря радарам. Эти радары, заявляет Риттер, является частой целью российских ударов – уничтожение установки позволяет вывести из строя и саму ЗРК.
«Patriot – отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», – добавил бывший разведчик.
Ранее Украина впервые получила боеприпасы для ЗРК Patriot от Германии.