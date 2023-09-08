Экс-разведчик США рассказал, что случилось с ЗРК Patriot на Украине

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot «не работают» на Украине , так как у ВСУ недостаточно опыта для их эксплуатации. Об этом он рассказал на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.

«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать – отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», – рассказал он.

При этом Риттер считает, что украинские операторы Patriot не обладают достаточным опытом и прошли только базовое обучение. По его словам, из-за этого системы Patriot на Украине часто стоят на автоматическом управлении, которое осуществляется благодаря радарам. Эти радары, заявляет Риттер, является частой целью российских ударов – уничтожение установки позволяет вывести из строя и саму ЗРК.