Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО «Россия»

Данное распоряжение внесло изменения в документ от 3 января 2009 года №11, касающийся мер по совершенствованию обеспечению авиационных перевозок, в том числе президента, председателя правительства, спикера Совфеда и руководителей некоторых других ведомств.

Напомним, что СЛО «Россия» до сих пор находились в ведении Управления делами главы РФ и обеспечивали авиаперевозки первых лиц государства. В его парк входят Ил-96-300, Ту-204 и Ту-214, а также Ми-8.