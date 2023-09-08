Путин разрешил главе МВД использовать самолеты СЛО «Россия»
Президент России Владимир Путин разрешил главе МВД использовать самолеты специального летного отряда «Россия». Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
Данное распоряжение внесло изменения в документ от 3 января 2009 года №11, касающийся мер по совершенствованию обеспечению авиационных перевозок, в том числе президента, председателя правительства, спикера Совфеда и руководителей некоторых других ведомств.
Напомним, что СЛО «Россия» до сих пор находились в ведении Управления делами главы РФ и обеспечивали авиаперевозки первых лиц государства. В его парк входят Ил-96-300, Ту-204 и Ту-214, а также Ми-8.
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