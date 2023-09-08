В США развеяли надежды Украины на западное оружие

Экс-морпех США, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо счел, что западное оружие не поможет Украине победить Россию в конфликте. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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«Предположения о том, что поставка новых видов оружия изменит ситуацию на поле боя и поможет ВСУ победить — сплошные заблуждения. Мы видели это на примере противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow, танков Challenger и т.д.», — заявил военный.

Он также подчеркнул, что власти Украины не учитывают фактор устаревания вооружений. Несмотря на формирование коалиции по поставкам американских истребителей F-16, многие из них устарели. Срок многих из них он оценил более чем в сорок лет.

Хо также добавил, что на каждую поставляемую единицу западного оружия Россия способна производить собственное, отвечающее западным стандартам.