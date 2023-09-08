Британские танки «Челленджер» и немецкие «Леопарды» уязвимы для российского оружия из прошлого века, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об уничтожении в регионе второго танка «Challenger 2». По его словам, оба танка отработали «Корнетом».

«Как показала практика на Сирии и Ближнем Востоке, где засветились эти "Челленджеры", их можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. "Корнеты", РПГ-7, "Фаготы" - это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах, при этом они с одинаковым успехом уничтожают и "Леопарды" и "Челленджеры". Думаю, что и "Абрамсы" постигнет такая же участь. То, что мы сегодня уничтожили второй "Челленджер", говорит о том, что остальные британские танки ждет то же самое. Наши противотанковые подразделения имеют достаточно сил и средств, чтобы уничтожить любую бронетехнику в зоне СВО», - сказал Липовой.

При этом они отметил, что хваленые европейские танки уступают российским и «вязнут в грязи».

«И "Леопарды", и "Челленджеры" тяжелее наших танков, поэтому проигрывают в тактической маневренности. Они проигрывают нашим танкам при ведении боя там, где земля и грязь. Они вязнут, очень медленные и неповоротливые, по сравнению с нашими танками. Наши танки подготовлены для европейского театра военных действий, практика показала, что они превосходят всю европейско-натовскую технику, в том числе танки, которыми они так страшно гордятся», - заключил собеседник НСН.

Российские силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (эти танки - прим. ТАСС) себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", - сказал он.

Балицкий также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал министр.

Шаппс подчеркнул, что Лондон не собирается направлять новый танк на замену уничтоженному.

Боковая проекция является самым уязвимым местом британского танка Challenger 2, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, российские военнослужащие прекрасно знают, куда нужно наносить удар.

Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона – боковая проекция. Несмотря на то что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают бронь, происходит подрыв. 14 танков направили, минус два, осталось 12, — сказал Леонков.

Военный эксперт напомнил, что первый Challenger 2 был поражен противотанковым реактивным снарядом от установки «Корнет». Леонков считает, что данные танки отличались тем, что до военнослужащих Вооруженных сил России никто им серьезно не противостоял.

В ходе конфликта на Украине российские войска развеяли миф о "непобедимости западных танков". Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR), опубликованной в соцсети WeChat.

Одним из последних близ села Работино в Запорожской области был уничтожен британский танк Challenger 2, отмечается в публикации. Военный обозреватель Вэй Дунсюй напомнил, что западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что этот танк оснащен самой прочной броней в мире, пишет РИА Новости.

Если во время вторжения в Ирак данная машина действительно казалась живучей, то на Украине все выглядит совершенно иначе. Военные России вооружены боевыми вертолетами, штурмовиками, дронами-камикадзе и барражирующими боеприпасами, которые созданы специально для атаки уязвимых мест танков "с хитрых углов", пишут авторы статьи.

Миф о том, что западные танки непобедимы, лопнул будто мыльный пузырь, подчеркивается в статье.

Уничтожение британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции РФ на Украине продемонстрировало, что российские установки «Корнет» могут сжечь любой танк западного производства. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

«Это значимая победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — отмечается в статье.

Авторы публикации уточняют, что за всю историю применения этого оружия в бою оно сжигало все основные танки Запада: Abrams американского производства, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и Challenger 2 Великобритании.

Обозреватели предполагают, что уничтожение самого тяжелого западного бронированного танка на Украине, вероятнее всего, вызовет серьезные волнения среди членов НАТО.

«Российский «Корнет» зарекомендовал себя как мощнейшая установка», — резюмировали журналисты.

Армия (сухопутные войска) США намерена с учетом опыта боевых действий на Украине модернизировать танк Abrams, чтобы улучшить его маневренность и живучесть на поле боя. Об этом сообщил портал Defense News.

По его данным, США свернут программу модернизации M1A2 Abrams и "инвестируют ресурсы в исследование и разработку нового модернизированного Abrams" с учетом проблем, с которыми танк может столкнуться на поле боя в 2040 году и в будущем. Новый танк будет называться M1E3 Abrams, уточняет Defense News. По информации портала, военные в первую очередь хотят уменьшить вес машины.

Как отметил заместитель министра армии Гейб Камарилло, план модернизации обусловлен угрозами, с которыми Abrams сейчас сталкивается.