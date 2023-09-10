Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в государствах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции, об этом сообщила газета La Presse со ссылкой на национальное телевидение.

Как указали военные, Франция якобы продолжает размещать свои силы в нескольких странах. Они отметили, что французская сторона планирует «агрессию» совместно с ЭКОВАС.