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Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в государствах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции, об этом сообщила газета La Presse со ссылкой на национальное телевидение.

Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции
© ТАСС

Как указали военные, Франция якобы продолжает размещать свои силы в нескольких странах. Они отметили, что французская сторона планирует «агрессию» совместно с ЭКОВАС.

США решили вывести часть военных из Нигера

Ранее глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Мохамеда Базума Асуми Масуду заявил, что ЭКОВАС активно готовится к военному вмешательству в ситуацию в Нигере.

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