Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над территорией Белгородской области система ПВО уничтожила украинский беспилотник, сообщило Минобороны России в Telegram. Инцидент произошел около 15:00.

8 сентября около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины ранее нанесли удары по селу Новопетровка, расположенному под Валуйками Белгородской области. Всего было зафиксировано четыре прилета. Подчеркивается, что жертв среди населения также не было. Однако в двух частных домах были выбиты стекла и загорелась сухая трава. Местная добровольческая пожарная дружина оперативно потушила возгорание.

Позднее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Осколками снаряда был поврежден фасад одного из частных домов. В настоящее время специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба в составе особой комиссии.