В России вырос выпуск комплектов допзащиты для БМП-3

Выпуск комплектов дополнительной защиты для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по сравнению с объемами выпуска 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает РИА Новости.

«В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие», — говорится в сообщении.

Гусеничная БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, а также повышения его защищенности и огневой мощи. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров, которая позволяет запускать противотанковые ракеты, автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметы.

Ранее в сентябре заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время проведения специальной военной операции (СВО).