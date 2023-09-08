WP: Россия выстроила против ВСУ продуманную оборону

Бывший морпех США и военный эксперт Марк Канциан рассказал изданию, что традиционная военная теория предполагает, что для продвижения вперед наступающая сторона должна иметь тройное преимущество в солдатах. А с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше. Эксперт предложил, что в данной ситуации соотношение должно быть шесть или десять к одному.