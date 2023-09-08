Эксперт назвал главные цели учений НАТО Northern Coast в Прибалтике

Военные учения НАТО Nothern Coast в Прибалтике направлены против России , заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин . По его словам, также США хотят укрепить позиции Альянса в регионе.

В любом случае, учения направлены против России, нацелены на укрепление позиций США и НАТО в Прибалтике. Они используют любые возможности для отработки переброски войск на это направление <...> НАТО делает то, что считает нужным, — объяснил Суконкин.

Опасность заключается в том, что каждый десантный корабль в Прибалтике может стать оперштабом, добавил эксперт. Они оснащены всеми необходимыми средствами связи и каютами для операторов. По словам Суконкина, с корабля можно полноценно управлять корпусом морской пехоты.