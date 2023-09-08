Минобороны заявило об уничтожении за сутки 31 беспилотника ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу, 8 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, был уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели были поражены в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой народной республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 6498 беспилотников противника, добавили в военном ведомстве.