Минобороны заявило об уничтожении за сутки 31 беспилотника ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу, 8 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Кроме того, был уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели были поражены в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой народной республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 6498 беспилотников противника, добавили в военном ведомстве.
Днем ранее, 7 сентября, Минобороны отчиталось об уничтожении 41 украинского беспилотника. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, российская система ПВО за месяц сбила более тысячи БПЛА.