МЧС заявило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще пытаются поразить западными вооружениями потенциально опасные объекты на территории России. Как сообщает РИА Новости, об этом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Социально-значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину», — заявил он.

Глава министерства добавил, что увеличению потенциальных рисков катастроф также способствует промышленный рост в опасных отраслях экономики.