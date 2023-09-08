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ВСУ подтягивают в Харьковскую область резервные части

Вооруженные силы Украины подтягивают в Харьковскую область резервные части, в том числе западных наемников. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

ВСУ подтягивают в Харьковскую область резервные части
© globallookpress.com

По словам главы администрации, на месте наблюдают «очень много» наемников с Запада.

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«Мы не знаем точного количества сформировавшейся группировки у них на этом направлении, но местное население именно с той стороны говорит, что все-таки очень много заехало военных, они занимают целиком целые поселки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют, там сейчас оборудуются казармы», — заявил он.

Ганчев добавил, что ВСУ не оставляют попыток прорваться сквозь российскую оборону в разных направлениях Харьковской области, в том числе используя диверсионно-разведывательные группы. Все попытки прорыва пресекаются российскими войсками.

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