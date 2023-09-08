ВСУ подтягивают в Харьковскую область резервные части

«Мы не знаем точного количества сформировавшейся группировки у них на этом направлении, но местное население именно с той стороны говорит, что все-таки очень много заехало военных, они занимают целиком целые поселки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют, там сейчас оборудуются казармы», — заявил он.