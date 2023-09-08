Журналисты заметили иностранные войска в Нигере

Подразделения Вооруженных сил Буркина-Фасо прибыли в Нигер, сообщил телеканал Sky News Arabia на странице в Twitter (X) со ссылкой на корреспондента с места. Буркина-Фасо входит в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), допускавших военную интервенцию в Нигер для разрешения политического кризиса в стране в связи с захватом власти мятежниками.

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Наш репортер передает, что в Нигер прибыли подразделения армии Буркина-Фасо, — говорится в твите.

Телеканал не уточнил численность военных.

Правительство Буркина-Фасо 31 августа одобрило законопроект об отправке войск в Нигер с целью предотвращения террористической угрозы. В конце июля власти Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением войны любую интервенцию в Нигер, заявив о готовности принять меры для поддержки народа и военных страны. Они также отказались поддержать санкции против Нигера со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).