Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу и за последние сутки не предпринимали активных действий под Работино и Вербовым. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери», — рассказал он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что тактика блицкрига, на которую рассчитывали ВСУ в Запорожской области, провалилась. Он добавил, что украинские войска за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и предполье, при этом находясь там под постоянным огневым поражением.