ВС РФ усилили позиции в районе Работино

Позиции ВС РФ в районе Работина укрепились, поделился врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, генеральный штаб выделил из своего резерва еще две дивизии десантников, которые 8 сентября на этом направлении значительно усилили оборонительный потенциал армии. Он поделился, что украинские войска продолжают наступать.

Подразделения ВС РФ также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе, уточнил Балицкий. В своем телеграм-канале он добавлял, что ВСУ взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районе Работино.

В течение прошедших суток украинская армия не предпринимала активных действий, добавил он. Российские войска же продолжили наносить артиллерийские удары, чтобы не позволить ВСУ восполнить силы.