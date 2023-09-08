В совместных учениях с Арменией примут участие 85 военных США

Около 85 американских военных примут участие в совместных учениях США и Армении под названием Eagle Partner 2023. Об этом сообщается на сайте командования армии США в Европе и Африке.

© Минобороны Армении

Учения пройдут с 11 по 20 сентября, в них примут участие около 85 американских и 175 армянских военных. Уточняется, что задействуют военных из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении более 20 лет действует партнерская программа.

По словам полковника Мартина О'Доннелла, учения помогут странам «выстроить отношения на тактическом уровне» и повысить «оперативную совместимость» подразделений для миротворческих операций.