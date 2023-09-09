В ДНР сообщили о переброске Киевом под Артемовск мобилизованных полицейских

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на Артемовское направление (украинское название города — Бахмут) мобилизованных полицейских, заявил ТАСС советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

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По данным разведки, с недавнего времени в боях под Клещеевкой и Артемовском участвуют около сотни мобилизованных полицейских, призванных в том числе из центральной и западной частей страны, рассказал Гагин. По его словам, их недостаточно хорошо подготовили, в их рядах уже есть потери.

В конце августа бывший тогда министром обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации в стране, утвержденный Верховной радой, еще не выполнен. Так он прокомментировал публикации в украинских СМИ с предположениями о том, что из-за потерь на поле боя Киев может объявить новый мобилизационный план, в том числе предусматривающий возможное понижение призывного возраста.