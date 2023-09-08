Forbes: У России появилась новая гигантская планирующая бомба

У России появилась новая планирующая бомба огромных размеров. ФАБ-1500М оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (по сути, спутниковым наведением и выдвижными крыльями) и весит 1500 килограммов.

Об этом пишет Forbes. И сравнивает новую бомбу с украинскими планирующими бомбами американского производства Joint Direct Attack Munitions увеличенной дальности, которые весят всего 500 фунтов (около 226 кг). ФАБ-1500М сочетает в себе существующую бомбу с простым комплектом наведения и столь же простыми крыльями с болтовым креплением.

Издание приводит слова украинского солдата Александра Солонько, который заявил, что эти бомбы из-за мощного взрывчатого вещества являются одним из самых больших страхов военнослужащих ВСУ.