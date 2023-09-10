СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 225 снарядов по ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 80 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 225 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпустили 225 единиц различных боеприпасов", - уточняется в сообщении.

В результате обстрелов два мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще пять жителей нуждались в медицинской помощи из-за ранений. В результате обстрелов повреждены шесть домов в Донецке и четыре объекта инфраструктуры.