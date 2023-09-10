Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение по штурмовикам «Азова»

Российские военные нанесли огневое поражение по штурмовым группам националистической бригады ВСУ «Азов»* в районе Серебрянского лесничества.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества российские военные нанесли огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов».

8 сентября Савчук сообщил, что военнослужащие группировки сил «Центр» отразили пять атак штурмовых групп ВС Украины на Краснолиманском направлении, в том числе 12-й бригады специального назначения «Азов»*.