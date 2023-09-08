Российские военнослужащие сорвали переправу ВСУ через реку в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие смогли сорвать переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой народной республике (ДНР).

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого», — сказал он.

По словам Чехова, российские войска уничтожили эту группу. Кроме того, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская разведгруппа.

Также собеседник агентства отметил, что в районе Приютного отбита пехотная атака противника.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявлял, что Вооруженные силы России ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.