Рогов: ВС Украины истощили свои резервы в Запорожской области
ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.
«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», — отметил он.
Рогов уточнил, что в данный момент украинские военные применяют «принцип каруселей» и перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта, подконтрольных Киеву.
Попытки штурма ВС Украины, по его словам, заканчиваются колоссальными потерями.