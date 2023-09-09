Российские военные уничтожили еще один переданный ВСУ танк Challenger

Российские военные уничтожили еще один британский танк Challenger 2, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также другую технику противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

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«Очередной распиаренный британский "тяжелый" танк и другая боевая техника врага была уничтожена нашим десантом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что танк был выведен из строя на участке между селами Работино и Вербовое на запорожском направлении.