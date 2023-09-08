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Российские военные разминировали свыше 200 гражданских объектов в ЛНР

Специалисты инженерной службы военной комендатуры Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировали свыше 200 объектов гражданской инфраструктуры региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные разминировали свыше 200 гражданских объектов в ЛНР
© РИА Новости

Оборонное ведомство распространило видеокадры работ по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов на территории ЛНР.

"По обращению местных органов власти Луганской Народной Республики специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов. С начала работы групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии", - рассказал военнослужащий инженерных войск с позывным Тополь.

Военные инженеры уничтожают обнаруженные взрывоопасные предметы на месте. "Личный состав выполняет задачи с использованием современных общевойсковых комплектов разминирования и индукционных малогабаритных миноискателей ИМП-3", - отметил военнослужащий.