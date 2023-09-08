Российские военные разминировали свыше 200 гражданских объектов в ЛНР

"По обращению местных органов власти Луганской Народной Республики специалисты инженерной службы военной комендатуры ЛНР обследуют объекты гражданской инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов. С начала работы групп разминирования муниципальным образованиям возвращено более 200 объектов в безопасном состоянии", - рассказал военнослужащий инженерных войск с позывным Тополь.