Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили чешский беспилотник Primoco One Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир отряда с позывным «Сатурн».

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По словам собеседника агентства, разведка сообщила, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодар. «Когда мы его визуально обнаружили, сбили из [переносного зенитного ракетного комплекса] ПЗРК», — сказал он. Дрон стоимостью 550 тысяч долларов упал на территории бывшего Каховского водохранилища, его уже передали для изучения военным специалистам, отметил «Сатурн».