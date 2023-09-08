Ким Чен Ын рассказал о "вселяющей страх во врагов" подлодке

"Подводная лодка с ядерным вооружением, считавшаяся на протяжении десятилетий символом вторжения в нашу республику, теперь ассоциируется с нашей мощью, которая вселяет страх в бессовестных врагов. Появление нашей собственной ударной подводной лодки, о которой мир до этого не знал, не может не вызывать радостные чувства у народа", - добавил генеральный секретарь Трудовой партии Кореи.