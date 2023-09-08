Воздушный коридор под Москвой выделят для испытаний беспилотников

Воздушный коридор под Москвой, между летно-испытательным комплексом в московском индустриальном парке "Руднево" и аэродромом "Волосово" выделят для испытаний беспилотников, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли.

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На данный момент идет обсуждение между правительством Москвы и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ОРВД). Прорабатывается создание маршрута протяженностью 87 км между "Руднево" и "Волосово", на котором будут проводиться испытания новых систем.