СМИ: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном

Самолеты британских ВВС участвуют в операции по защите судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки 17 июля. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

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По данным издания, "в последние недели британская авиация патрулирует [воздушное пространство] над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение <...> ударов по гражданским судам".

Минобороны Великобритании "активизировало действия в этом регионе" после прекращения зерновой сделки 17 июля, говорится в статье.

Как отмечалось ранее в заявлении канцелярии главы британского правительства, Лондон намерен "использовать свои возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в Черном море".