Рогов: ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в городе Бердянске, расположенном в Запорожской области. Информация о происшествии была опубликована в Telegram-канале военно-гражданской администрации города, пишет ТАСС.

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Согласно сообщению, инцидент произошел около 00:00 по местному времени. По предварительным данным оперативных служб, все воздушные цели были поражены, и нет информации о пострадавших людях или разрушениях.