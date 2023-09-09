Румынский генерал и главком ВСУ обсудили инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Начальник Штаба обороны (Генштаба) Румынии, генерал Даниел Петреску провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили меры безопасности в приграничном воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии, передает ТАСС.

Как рассказали в румынском военном ведомстве, Петреску передал Залужному, что распорядился принять дополнительные меры по укреплению возможностей мониторинга и защиты воздушного пространства на границах Румынии.

Военачальники также обсудили инцидент, связанный с элементами беспилотного летательного аппарата, попавшими на территорию Румынии, подчеркнули в министерстве. Другие подробности не приводятся.